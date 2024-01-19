Kamacıoğlu: “Bu ülkede üretim var, geliştirilmesi gerek”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, ülkede üretimin olduğunu ifade ederek, geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kamacıoğlu, TC-KKTC 12. Ortak Komite toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen toplantının KKTC’de yapılmasının TC’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

KTSO ile TİM arasında ilk protokolün 2019 yılında imzalandığına işaret eden Kamacıoğlu, KTSO’nun 22 alt sektörle çalışan bir oda olduğunu anlattı.

KTSO’nun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Kamacıoğlu, KKTC’de ihracatın gelişmesi için çok yol katedilmesi gerektiğine dikkat çekti.

TİM’in, KTSO’ya çok ciddi katkılar sağladığını anlatan Kamacıoğlu, "ada ülkelerinde üretim olmaz" söyleminden artık çıkılması gerektiğini ifade etti.

Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk halkı ve KTSO’nun en önemli sınavlarından birini 6 Şubat depreminde verdiğini kaydederek KTSO’nun deprem sonrasında gösterdiği performansın önemine dikkat çekti.

KTSO’nun kısa sürede 500 prefabrik yapının üretilmesini sağlayarak, başarabileceklerinin önemini vurguladığını ifade eden Kamacıoğlu, son 20 yıldır ülkeye gelen katkıların sadece yüzde 2’sini alabildiklerini de söyledi.

