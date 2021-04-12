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Kalkınma Bankası'nda Babalikki dönemi

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Kalkınma Bankası'nda Babalikki dönemi
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Kalkınma Bankası’nda gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Saffet Barutcu, Genel Müdürlük görevini İnanç Babaliki’ye devretti.

Kalkınma Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, devir teslim töreninde konuşan Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, Saffet Barutcu’ya kuruma 28 yıldır verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Saffet Barutcu’nun kalkınma bankacılığı tecrübelerinden ve bilgisinden yararlanmak istediklerini belirtip, görevden ayrılmasının buna engel olmamasını dileyen Tosunoğlu, Genel Müdürlük görevine atanan İnanç Babaliki’nin de genç ve dinamik bir kişiliğe sahip olması nedeni ile kurumu daha da ileriye taşıyacağından emin olduğunu ifade etti.

Tosunoğlu’nun konuşmasının ardından, Saffet Barutcu’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi taktim edildi.

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