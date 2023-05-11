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İEZB, Hükümeti umursamazlıkla suçladı

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İEZB, Hükümeti umursamazlıkla suçladı
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Hemen her gün yapılan zamlar, fiyatlardaki tutarsızlık, denetimsizlik ve pek tabii esnafın içinde bulunduğu durum, çaresizlik ve daha nicesi bir kez daha İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin gündeminde. İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, hükümeti umursamazlıkla suçladı, bu ülkenin vatandaşı olduklarını ve bu ülkede yaşadıklarını unutmamalarını istedi.

“TEK DERTLERİ ATAMA YAPSINLAR”
Hükümetin zamlar karşısında duyarsız kaldığını ifade eden İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin zamları umursamadığı gibi denetlemeyi de elden bıraktığını belirtti. Kırmızı, açıklamasında şunlara yer verdi:
“Nasıl bir düzen! Nasıl bir yönetim! Nasıl bir vurdum duymazlık! Nasıl bir umursamazlık! Bir ülkenin yöneticileri, yaşadıkları ülkelerini, vatanını ve halkını hiç mi sevmez! Hiç mi düşünüp empati yapmaz! 1 yıldır aralıksız her ay özellikle temel yaşam ürünleri ile temizlik ürünlerine zam gelmektedir. Hükümet artık denetlemeyi de bıraktı. Bırakın denetlemeyi zamlar gündemlerinde bile değil. Tek dertleri birilerini görevden alıp, yerine yeni birilerini atasınlar.”

“ARTIK YETER!”
Hükümetin zamlar karşısında sessiz kaldığını ancak halkın zamlar karşısında tükendiğinin de altını çizen Kırmızı, ‘artık yeter’ dedi ve hükümeti, esnafı ve halkı dinlemeye davet etti: “Hükümet zamlara sessiz ama halk yapılan zamlardan olumsuz etkilenmiş, evine; süt, et, temizlik ürünü vs. alamaz duruma getirildi. Kime ne!
Dertleri tasaları yöneticilik oynasınlar, yurtdışı ziyaretleri, ihale yasası vs. Artık yeter! Artık çıkıp gezip ziyaret edin esnafı, dinleyin geçim dertlerini, dinleyin sorunlarını, bir işyerini ayakta tutmakta ne kadar zorlandıklarını dinleyin. Kulak verin, önemseyin en önemlisi sizlerin de bu ülkenin insanı olduğunuzu ve burada yaşadığınızı unutmayın. Yeter artık! Hükümet bir an önce denetlemelerine başlayıp sürekli zam yapılmasının önüne geçmelidir. Bu konuda hızla tedbirler alınmalı ve ivedilikle tedbir alıp uygulamalıdır!

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