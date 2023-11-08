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Harnup üreticilerine kilo başına 10 TL destek primi ödeniyor

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Harnup üreticilerine kilo başına 10 TL destek primi ödeniyor
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Bakanlar Kurulu, harnup üreticilerine, Toprak Ürünleri Kurumu’na, Binboğa Yem’e veya özel sektör firmalarına sattıkları ürün için kilo başına 10 TL destek primi ödenmesini onayladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 7 Kasım ile 15 Aralık 2023 tarihleri arasında kantar fişi ve/veya müstahsil makbuz ibraz eden üreticiler destek priminden yararlanabilecek.
 
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