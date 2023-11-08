Harnup üreticilerine kilo başına 10 TL destek primi ödeniyor

Bakanlar Kurulu, harnup üreticilerine, Toprak Ürünleri Kurumu’na, Binboğa Yem’e veya özel sektör firmalarına sattıkları ürün için kilo başına 10 TL destek primi ödenmesini onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 7 Kasım ile 15 Aralık 2023 tarihleri arasında kantar fişi ve/veya müstahsil makbuz ibraz eden üreticiler destek priminden yararlanabilecek.

