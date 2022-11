Creditwest Bank Brandweek 2022’ye katıldı

İstanbul Zorlu PSM’de gerçekleşen reklam, pazarlama, medya, inovasyon ve iletişim dünyasının buluştuğu Brandweek 2022’ye Creditwest Bank yöneticileri ve konusunda uzman çalışanlarıkatıldı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Brand Week Istanbul, alanında uzman isimleri üç gün boyunca izleyicilerle buluşturdu. Brand Week Istanbul'da katılımcılar, dünyanın dört bir yanından gelen sektör duayenlerini 9 ayrı salonda dinleme fırsatı elde etti.

Creditwest Bank, son 5 yıldır iletişim, teknoloji ve inovasyon alanında çalışan kadrosunu Brand Week İstanbul’a göndererek dünyadaki yeniliklerin Kuzey Kıbrıs’ta da uygulanması konusunda destek sağlıyor.

Bu yılki etkinliğe; Creditwest Bank yöneticileri, Alternatif Dağıtım Kanalları, Pazarlama, Kurumsal İletişim uzmanları ile yazılım ekibi katıldı.



Bu senenin temasını iklim krizi belirledi

Her yıl farklı bir tema çatısında kültür, toplum ve iş dünyasını ağırlayan etkinlik, 10’uncu yılında “Time to Reset” temasıyla adından söz ettirdi. Pandemiyle resmen başlayan 21’inci yüzyılda; iklim krizi, dijitalleşme, üretim ve tüketim alanında değişen modeller ve yeni teknolojilerle birlikte artan alternatif gerçeklikler, bu tema altında ele alındı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivale katılan konuşmacılar arasında dünyaca tanınan birçok isim yer aldı. Kuantum fizikçisi Prof. Mete Atatüre, Kreatif Stratejist Kev Chesters, bestelediği Holywood film müzikleriyle tanınan Pınar Toprak, Aktivist Sanatçı Laetitia Ky, Dentsu Lab Kreatif Direktörü Naoki Tanaka, Akademisyen & Sivil Toplum Gönüllüsü Dilek İmamoğlu, Araştırmacı Bekir Ağırdır, Yazar Daniel H. Pink, festivalde katılımcılarla buluşanyüzlerce konuşmacı arasından sadece bazıları.Etkinliğin bu yılki onur konuğu ünlü oyuncu Demet Akbağ oldu.