Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, Simon Mistriel Aykut Aykut hakkında yürütülen soruşturmayı "Güney Kıbrıs’ın KKTC ekonomisine yönelik stratejik bir hamle" olarak değerlendirdi ve ekledi: “Ciddi bir ekonomik kriz kapıda”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Simon Mistriel Aykut’un yargılanmasını Haber Kıbrıs TV'ye değerlendirdi, önemli uyarılarda bulundu.

Rum savcılığı Aykut hakkında 124 ayrı suçlama getirirken tutuklu olarak Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması yönünde karar üretti.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Aykut hakkında yürütülen soruşturmayı Güney Kıbrıs’ın KKTC ekonomisine yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendirdi “Ciddi bir ekonomik kriz kapıda” uyarısı yaptı.

Simon Mistriel Aykut’un KKTC yurttaşı olduğunun altını çizen Gürcafer, “Biz Türk tarafı olarak havaya bakıyoruz. Kendiliğinden bir çözüm bekliyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇMELİ…”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Başkanlığı hatta Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişim yapması gerektiğini anlatan Cafer Gürcafer “ Güney Kıbrıs KKTC ekonomisine saldırıyor. Kendileri açısından etkili bir adım. Peki biz ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Gördüğüm kadarıyla havaya bakıyoruz, sorunun kendiliğinden çözülmesini bekliyoruz” dedi.

Güney Kıbrıs’ın bu hamlesinin ciddi bir ekonomik kriz işareti olduğuna dikkat çeken Gürcafer, bu durumdan endişe duyulması gerektiğini ve adım atılması gerektiğini kaydetti.

“Sanki kaderimize terk edildik” ifadelerini kullanan Gürcafer, “Devlet ciddiyetine yakışan bir görüntü değil. Bu adam 30 yıldır KKTC vatandaşı” dedi.

Yabancıların ülkemizi terk ettiği yönünde çıkan haberlere de dikkat çeken Gürcafer, ülkede öncelikli konuların gündem olması gerekirken önemsiz şeylerin gündemi meşgul ettiğini ekledi.

