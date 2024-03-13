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Cemil Kazancı bir yılda servetini ikiye katladı

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Cemil Kazancı bir yılda servetini ikiye katladı
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Forbes tarafından yayınlanan “Dünyanın en zengin insanları” listesinin Türkiye bölümünün güncellenmesinin ardından listede dikkat çeken çıkış yapan Aksa Enerji’yi de bünyesinde barındıran Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, 2024 yılında servetini ikiye katlayarak Türkiye’nin en zengin ikinci ismi oldu.

Pandemi döneminde ekonomide yaşanan dönüşüm, Türkiye’deki milyarderlerin servetini dolar bazlı olarak aşağı çekerken, bazı iş insanları ise ciddi bir şekilde servetlerine servet kattı.

İşte Gündem isimli İnstagram sayfası da geçtiğimiz yıl Forbes tarafından yayınlanan “Türkiye’nin en zengin insanları” listesinde birinci olan İbrahim Erdemoğlu’nun SASA hisselerinde yaşanan düşüş sonrası servetinin yarısını kaybetmesi ve yeni iş insanları için büyük bir çıkışa neden olmasını konu etti.

İkinciliğe yükseldi

Anlık olarak değişikliklerin yayınladığı listede son dönemin en çarpıcı çıkışı Kazancı Holding ve Aksa Enerji’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini yürüten Cemil Kazancı’dan geldi.

Forbes verilerine göre geçtiğimiz yılı 1.6 milyar dolarlık serveti ile kapatan Kazancı, 2024 yılının ilk çeyreği tamamlanmadan servetini 3.5 milyar dolara yükseltmiş durumda.

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