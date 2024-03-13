Başbakanlıktan Cemre Bumin’e olimpiyat yolunda destek

Başbakanlık Müsteşarı Cahitoğlu, “Başbakanımız Ünal Üstel Başkanlığında hükümetimiz Cemre Bumin’e destek olacaktır. Olimpiyatlara hazırlık çerçevesinde Cemre Bumin’in atıcılık malzemeleri hükümet tarafından temin edilecektir” dedi

Spordan Sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, 8 - 10 Mart tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Türkiye Skeet Federasyon Kupası’nda şampiyon olan Milli Atıcı Cemre Bumin’i kabul etti.

Cahitoğlu, Cemre Bumin’i başarısından dolayı kutladı.

Cahitoğlu kabulde bir konuşma yaparak, “Cemre Bumin Türkiye Milli takım formasını terleten başarılı bir Kıbrıslı Türk sporcumuzdur. Onun her başarısı bizleri gururlandırmaktadır. Kıbrıslı Türk sporcuların katıldığı her platforumda başarılı olması en büyük arzumuzdur. Cemre Bumin de çok değerli başarılar elde etmektedir. Bizler de sporcularımızın her platformda başarılı olabilmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Başbakan Ünal Üstel'in de talimatıyla Cemre Bumin’in 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihlerinde Fransa’da gerçekleşecek olan Paris Olimpiyat oyunlarında katılabilmesi için gerekli desteğin verileceğini söyleyen Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, “Başbakanımız Ünal Üstel Başkanlığında hükümetimiz Cemre Bumin’e destek olacaktır. Olimpiyatlara hazırlık çerçevesinde Cemre Bumin’in atıcılık malzemeleri hükümet tarafından temin edilecektir. Cumre Bumin’in olimpiyata giden yolda yapacağı çalışmalarını ülkemizde sürdürebilmesi için gerekli destek sağlanacaktır. Cemre Bumin çalışmalarını artık ülkemizde yapacak ve tüm masraflarını da Spor Dairesi karşılayacaktır” ifadelerini de kullandı.

