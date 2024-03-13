banner913
banner932
2 iş kazasında 2 işçi yaralandı
2 iş kazasında 2 işçi yaralandı
57 0
Memur-Sen, doktor ve sağlık çalışanlarına olan güvenini yineledi
Memur-Sen, doktor ve sağlık çalışanlarına olan güvenini yineledi
15 0
 
"KKTC'yi tanıma zamanı geldi"
82 0
Serkan Kaya hayranlarını mest etti
Serkan Kaya hayranlarını mest etti
56 0
Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji’den toz uyarısı
40 0
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
24 0
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
27 0
banner1012

Başbakanlıktan Cemre Bumin’e olimpiyat yolunda destek

Başbakanlık Müsteşarı Cahitoğlu, “Başbakanımız Ünal Üstel Başkanlığında hükümetimiz Cemre Bumin’e destek olacaktır. Olimpiyatlara hazırlık çerçevesinde Cemre Bumin’in atıcılık malzemeleri hükümet tarafından temin edilecektir” dedi

banner974
Başbakanlıktan Cemre Bumin’e olimpiyat yolunda destek
banner971
Spordan Sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, 8 - 10 Mart tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Türkiye Skeet Federasyon Kupası’nda şampiyon olan Milli Atıcı Cemre Bumin’i kabul etti.
Cahitoğlu, Cemre Bumin’i başarısından dolayı kutladı.
Cahitoğlu kabulde bir konuşma yaparak, “Cemre Bumin Türkiye Milli takım formasını terleten başarılı bir Kıbrıslı Türk sporcumuzdur. Onun her başarısı bizleri gururlandırmaktadır. Kıbrıslı Türk sporcuların katıldığı her platforumda başarılı olması en büyük arzumuzdur. Cemre Bumin de  çok değerli başarılar elde etmektedir. Bizler de sporcularımızın her platformda başarılı olabilmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.
Başbakan Ünal Üstel'in de talimatıyla Cemre Bumin’in 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihlerinde Fransa’da gerçekleşecek olan Paris Olimpiyat oyunlarında katılabilmesi için gerekli desteğin verileceğini söyleyen Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, “Başbakanımız Ünal Üstel Başkanlığında hükümetimiz Cemre Bumin’e destek olacaktır. Olimpiyatlara hazırlık çerçevesinde Cemre Bumin’in atıcılık malzemeleri hükümet tarafından temin edilecektir. Cumre Bumin’in olimpiyata giden yolda yapacağı çalışmalarını ülkemizde sürdürebilmesi için gerekli destek sağlanacaktır. Cemre Bumin çalışmalarını artık ülkemizde yapacak ve tüm masraflarını da Spor Dairesi karşılayacaktır” ifadelerini de kullandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.