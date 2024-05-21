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Brent petrolün varil fiyatı 83,02 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı 83,02 dolar
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Güne $83,51 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:09 itibarıyla %0,61 azalışla $83,00'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,97, en yüksek $84,27 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,51 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 15.05.2024 tarihinde $80,87 ile son bir ayın en düşük, 26.04.2024 tarihinde ise $89,48 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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