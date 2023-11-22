Brent petrolün varil fiyatı $82.28 dolar

Güne $82,52 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:09 itibarıyla %0,35 azalışla $82,23'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,45, en yüksek $82,76 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,52 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 16.11.2023 tarihinde $76,63 ile son bir ayın en düşük, 24.10.2023 tarihinde ise $90,83 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.