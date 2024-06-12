Brent petrolün varil fiyatı $82.24 dolar

Güne $81,95 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:34 itibarıyla %0,32 artışla $82,22'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,04, en yüksek $82,17 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,96 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.06.2024 tarihinde $76,75 ile son bir ayın en düşük, 29.05.2024 tarihinde ise $84,72 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.