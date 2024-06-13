Brent petrolün varil fiyatı 82,11 dolar

Güne $82,19 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:30 itibarıyla %0,06 azalışla $82,12'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,76, en yüksek $83,12 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,17 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.06.2024 tarihinde $76,75 ile son bir ayın en düşük, 29.05.2024 tarihinde ise $84,72 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.