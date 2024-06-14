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Brent petrolün varil fiyatı 82,09 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı 82,09 dolar
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Güne $81,91 ile başlayan Brent Petrol, saat 11:01 itibarıyla %0,29 artışla $82,12'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,58, en yüksek $82,80 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,88 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.06.2024 tarihinde $76,75 ile son bir ayın en düşük, 29.05.2024 tarihinde ise $84,72 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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