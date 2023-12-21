Brent petrolün varil fiyatı 79,61 dolardan işlem görüyor

Güne $79,20 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:51 itibarıyla %0,58 artışla $79,61'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,10, en yüksek $80,64 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $79,20 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.