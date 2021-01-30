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"Belli ki sapla saman yine karışmıştır"

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Gürcafer “Başman ailesi bu ülkede  yıllardır vergisini ödeyerek, yüzlerce insanımıza iş imkanı yaratarak ülke gelişimine katkı koyan, nerden gelip nere gittiği belli olan bir ailedir. Belli ki sapla saman yine karışmıştır” dedi

"Belli ki sapla saman yine karışmıştır"
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, “kapanma nedeniyle iş yapamayacak özel sektör çalışanlarına kaynak yaratmak için kamu maaşlarından kesinti yapılsın” söyleminden dolayı eleştiriler alan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman’ı savundu.
Gürcafer yazılı açıklamasında, “Başman ailesi bu ülkede  yıllardır vergisini ödeyerek, yüzlerce insanımıza iş imkanı yaratarak ülke gelişimine katkı koyan, nerden gelip nere gittiği belli olan bir ailedir. Belli ki sapla saman yine karışmıştır” dedi.
Ülkede çok kısa sürede büyük kazançlar elde etmiş, vergi ödememiş iş insanları, işe gitmeden maaş çeken kamu çalışanları bulunduğunu söyleyen Gürcafer, bunlara karşı mücadele vermenin hem sendikaların hem de ekonomik örgütlerin görevi olduğunu  kaydetti.
Gürcafer, “Bu mücadelede sapla samanı karıştırmak yalnızca ve yalnızca ülkeye esas zarar veren popülizme hizmet eder. Özellikle bu dönemde sap ile  samanı karıştırmamak çok önemlidir” diyerek aydınlığa çıkabilmek için dayanışma içerisinde olmanın önemine dikkat çekti.
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