banner583
banner590
İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
29 0
“Kamudan kesinti yapılsın, özel sektöre verilsin”
“Kamudan kesinti yapılsın, özel sektöre verilsin”
34 0
 
“Salgını kontrol altına almak için en az 21 güne ihtiyaç var”
“Salgını kontrol altına almak için en az 21 güne ihtiyaç var”
26 0
“Artık her an her şey olabilir”
“Artık her an her şey olabilir”
195 0
Başhekim de pozitif çıktı
Başhekim de pozitif çıktı
35 0
Işık:Alt yapılara önem gösterilmeli
Işık:Alt yapılara önem gösterilmeli
70 0
Orta Mesarya’da doğadan kuraklık sinyali
Orta Mesarya’da doğadan kuraklık sinyali
41 0
banner529
banner570

GKK yoklama tarihlerinin ertelendiğini duyurdu

banner476

GKK yoklama tarihlerinin ertelendiğini duyurdu
banner601
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Bakanlar Kurulunun artan Covid-19 vakaları nedeniyle 26 Ocak tarihinde almış olduğu kararlar kapsamında, 2003 doğumlu yükümlülerden örgün eğitime devam etmeyen yükümlülerin, çağrı pusulaları ile kendilerine tebliğ edilen yoklama tarihlerinin ertelendiğini duyurdu.
GKK tarafından yapılan açıklamada, örgün eğitime devam etmeyen yükümlülerin yoklama işlemlerinin 1-10 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak şekilde yeniden planlandığı belirtildi.
Yükümlülerin belirlenmiş olan son yoklama tarih ve saatlerinin www.mücahit.net internet adresinde yayınlandığı da duyurulan açıklamada, “son yoklamaya gelenlerin, Covid-19 pandemi tedbirlerine uygun hareket etmeleri, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri, maske takmaları ve randevu gün ve saatine uymaları önem arz etmektedir” denildi.
GKK açıklamasında, yapılan duyurunun, Askerlik Yasası‘nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat mahiyetinde olduğu uyarısında da bulunuldu.
Açıklamada, Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri şöyle aktarıldı:
Telefon Numaraları    : 2271275, 2272007, 2289235 ve 2271947
Belgegeçer No.          : 228 6663                                     
E-Mail          : [email protected]        
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.