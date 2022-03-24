Atun "Bugün atacağımız adımlarla geleceği kurtarabiliriz”

Atun, “Tüm gayemiz KKTC ekonomisinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi. Bunun içinde her alanda verimliliğe çok büyük önem düşüyor. Kurumlarımızı kurtarmak, halkımızın bundan en az etkiyle çıkmasını sağlamak öncelikli görevimiz. Bugün atacağımız adımlarla geleceği kurtarabiliriz” dedi

Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyetini kabul etti.

Görüşmede, ekonomik konular, KTTO’nın görüş ve önerileri, Maliye Bakanlığı’nın politikaları konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, odanın öneri ve taleplerini içeren metni Maliye Bakanı Sunat Atun’a sundu.

DENİZ

Salgınla geçen yaklaşık iki yılın ortaya çıkardığı sosyo-ekonomik yükün yanı sıra, Türk Lirası’nda yaşanan değer kayıpları, Rusya-Ukrayna savaşı gibi nedenlerle KKTC ekonomisinin kırılganlığının arttığına ve yeni riskler oluşturduğuna, bu durumda iş çevresinin ve özel sektöründe büyük yaralar aldığına dikkati çeken KTTO Başkanı Turgay Deniz, oda olarak bir takım öneriler hazırladıklarını kaydetti.

Bunlardan bazılarının, ‘Orta Vadeli Program, Elektrik Tarifeleri, Sosyal Sigorta Prim Desteği, Enflasyon Muhasebesi ve Kur Gelirlerinin Vergilendirilmesi, Temettü, Amortismana Bağlı Ekonomik Kıymetlerin Katma Değer Vergisi, Yatırım İndirimi, Kamu Çalışma Saatleri’ gibi konular olduğuna dikkati çeken Deniz, hazırlanan önerilerini ayrıntıları ile aktardı.

Deniz, atılacak adımlarda ve yapılacak reformlarda hükümete tam destek vermeye hazır olduklarını ancak belli yasalar hazırlanırken kendileri ile de istişare de bulunulması talebinde bulundu.

Deniz, “Biz atılacak adımlarda, yapılacak reformlarda tam destek vermeye hazırız. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var. Belli yasalar hazırlanırken, taslak halindeyken, Bakanlar Kurulu’na, Komitelere, Meclise sevk edilmeden önce bizimle istişare edilmesini ve bizim de görüşlerimizi almanızı istiyoruz. Katkı koymak istiyoruz. Oluşacak olan tepkilere karşı da biz kendimizi siper etmeye hazırız. Yeter ki birlikte kararlar üretelim” dedi.

ATUN

Maliye Bakanı Sunat Atun da, Oda’nın öneri ve taleplerinin son derece önemli olduğuna vurgu yaparken, tüm gayelerinin KKTC ekonomisini sürdürebilir bir yapıya kazandırmak olduğuna dikkat çekti.

Atun, odanın üyeleri ve kurumsallaşan yapısı ile birlikte ülkenin en önemli organizasyonlarından biri olduğunun altını çizdi.

Ülkenin içinden geçtiği zor koşullara dikkat çeken Atun, bu koşulların bir kısmının uluslararası gelişmelere, geriye kalanının ise içeride, atılması gereken adımların gecikmesine bağladı.

Mali disiplin ve yapısal reformlarla ilgili, hükümetin kararlı bir şekilde yol haritası hazırladığını anımsatan Atun, “Bazı kararlar, siyasetçi için zor kararlar olarak algılanabilir. Ancak, biz siyasetçiler, ülkenin gelişmesi için gerekli olan kararları almak zorundayız. Önümüzdeki dönem, bu ülke için zor kararların alınacağı bir dönem olacak. Kurumlarımızı kurtarmak, halkımızın bundan en az etkiyle çıkmasını sağlamak öncelikli görevimiz. Bugün atacağımız adımlarla geleceği kurtarabiliriz” dedi.

Atun, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ekonomik olarak ülkenin ayağa kalkması konusunda kararlı olduğunu belirterek, hükümetin bir bütün halinde çalıştığını hatırlattı.

Atun, “Tüm gayemiz KKTC ekonomisinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi. Bunun içinde her alanda verimliliğe çok büyük önem düşüyor” dedi.

Üç yıllık programlar hazırlamak gerektiğine dikkati çeken Maliye Bakanı Atun sözlerini şöyle noktaladı:

“Üç yıllık programlar hazırlamak çok önemli. Çünkü benim de hep inandığım bir şey var. Planlı bir ekonomi haritası elimizde olmadan, hangi unsuları, nasıl dinamiğe dönüştüreceğinizi bilmeden, planlamadan ülke ekonomisinin karakterli bir şekilde ilerlemesi mümkün değildir. Diğer türlü rastgele oluyor. O yüzden üç yıllık programı ivedi olarak hazırlamakta kararlıyız.”