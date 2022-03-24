Vaka sayısı 800 sınırını da aştı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.753 olup, 816 pozitif vakaya rastlanırken, 492 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 323 kişisi Lefkoşa, 214 kişisi Girne, 161 kişisi Gazimağusa, 71 kişisi Güzelyurt, 28 kişisi İskele, 19 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
24 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.753
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 816
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 816
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 492
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.260.046
Toplam Vaka Sayısı: 79.845
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.896
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5741
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33
Karantinadaki Vaka Sayısı : 5701
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 587
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 155
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 233
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