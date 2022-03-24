Vaka sayısı 800 sınırını da aştı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.753 olup, 816 pozitif vakaya rastlanırken, 492 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 323 kişisi Lefkoşa, 214 kişisi Girne, 161 kişisi Gazimağusa, 71 kişisi Güzelyurt, 28 kişisi İskele, 19 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

24 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.753

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 816

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 816

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 492

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.260.046

Toplam Vaka Sayısı: 79.845

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.896

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5741

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5701

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 587

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 155

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 233