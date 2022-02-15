Akaryakıta okkalı zam

Akaryakıt ürünlerine bir okkalı zam daha yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak olan zamlar benzin türlerinde litrede 1 TL 10 kuruş, Euro Dizel’de litrede 1 TL, gazyağında ise litrede 69 kuruş olarak gerçekleşti.

Akaryakıta son olarak 27 Ocak’ta yine okkalı zam yapılmıştı.



Türü Eski fiyat Yeni fiyat

95 oktan Benzin: 12.60 13.70

98 Oktan Benzin: 12.84 13.94

Euro Dizel: 12.55 13.56

Gazyağı: 12.67 13.36

