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Akaryakıta okkalı zam

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Akaryakıta okkalı zam
Akaryakıt ürünlerine bir okkalı zam daha yapıldı.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak olan zamlar benzin türlerinde litrede 1 TL 10 kuruş, Euro Dizel’de litrede 1 TL, gazyağında ise litrede 69 kuruş  olarak gerçekleşti.
Akaryakıta son olarak 27 Ocak’ta yine okkalı zam yapılmıştı.
 
Türü                            Eski fiyat      Yeni fiyat
95 oktan Benzin:              12.60     13.70
98 Oktan Benzin:             12.84     13.94
Euro Dizel:                       12.55     13.56
Gazyağı:                          12.67     13.36
 
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