Akaryakıta okkalı zam

Akaryakıt ürünlerine bir okkalı zam daha yapıldı.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak olan zamlar benzin türlerinde litrede 1 TL 10 kuruş, Euro Dizel’de litrede 1 TL, gazyağında ise litrede 69 kuruş olarak gerçekleşti.
Akaryakıta son olarak 27 Ocak’ta yine okkalı zam yapılmıştı.
Türü Eski fiyat Yeni fiyat
95 oktan Benzin: 12.60 13.70
98 Oktan Benzin: 12.84 13.94
Euro Dizel: 12.55 13.56
Gazyağı: 12.67 13.36
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