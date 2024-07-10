Açlık sınırında bin 507 TL artış

Haziran ayında 4 kişilik bir aile için 25 bin 775 Türk Lirası olarak açıklanan açlık sınırı, Mayıs ayına göre bin 507 TL artış gösterdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Haziran ayına ait yeni açlık sınırını açıkladı.Haziran ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 25 bin 775 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.Mayıs ayında, açlık sınırı 24 bin 268 Türk Lirası TL çıkmıştı. Böylece bir aylık dilimde açlık sınırı bin 507 TL artış gösterdi.Mayıs ayından itibaren geçerli olan yılın ikinci asgari ücreti 5 bin 516 TL'lik artışla net 29 bin 516 TL'ye yükseltilmişti. Açlık sınırı, asgari ücretin 3 bin 741 TL altında kaldı.KTAMS 2023 yılının Haziran ayı “açlık sınırı” ile ilgili rakamlarını, istatistik Kurumu'nun gıda enflasyonunu -0,52 olarak açıkladığı verisini kabul etmediklerini ifade ederek, hesaplamama kararı almıştı.Ocak ayında, KTAMS'ın açıkladığı 4 kişilik ailenin açlık sınırı 20 bin 933 TL olurken, 6 aydaki artış 4 bin 842 TL olarak gerçekleşti.Ülkede Haziran ayında yüzde 4,48, bir yılda ise yüzde 83,17 enflasyon meydana geldi. Enflasyon, son dört ayda ise yüzde 32,99 oranında artış gösterdi.KTAMS'ın yaptığı çalışmaya göre: sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 220,87, aylık 6 bin 626,10 TL, yetişkin bir erkek için günlük 230,53, aylık 6 bin 915,90 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 243,97, aylık 7 bin 319,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 163,65 TL, aylık 4 bin 909,50 TL oldu.HESAPLAMA NASIL YAPILDI?Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı.Beslenme listesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden temin edildi.Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarlar baz alındı.