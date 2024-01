YDÜ Tıp Fakültesi’ne önemli akredite

YDÜ Tıp Fakültesi, tüm dünyada tıp eğitiminin ilke ve standartlarını belirleyen WFME tarafından akredite edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi; güçlü ve donanımlı alt yapısıyla başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2008’de KKTC’nin ilk tıp fakültesi olarak kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim veriyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde deneyimli hekim kadrosu ve son teknoloji donanımıyla öğrencilerine uygulamalı eğitim olanağı da sunan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, dünyanın pek çok ülkesinden öğrencileri ile uluslararası bir eğitim ortamı yaratıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağlık alanındaki diğer fakülteleri ile birlikte İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı (Iranian Ministry of Health and Medical Sciences-MOHME) tarafından da akredite edilen Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, merkezi İngiltere’de bulunan Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu (World Federation of Medical Education, WFME) tarafından da akredite edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu tarafından kabul edilen tıp fakülteleri arasında yer alarak uluslararası tanınırlığını perçinlemiş oldu. Fakültenin WFME’ye akreditasyon sürecini ise Secretariat of the Council for Undergraduate Medical Education (SCUME) yürüttü.

Nisan 2013 tarihinden itibaren Dünya Sağlık Örgütü AVICENNA grubunda ve Dünya Tıp Okulları Rehberi (World Directory of Medical Schools – WDOMS) yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, mezunlarının ABD ve Kanada’da tıp eğitimi ve uzmanlık programlarına başvuru yapabilmesinin önünü açan ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates - Yabancı Tıp Mezunları için Eğitim Komisyonu) listesinde de yer alıyor. Ayrıca, eğitimlerini Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan hekimler, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yanı sıra Avrupa’nın tanınmış sağlık kuruluşlarında da ihtisas yapma hakkı elde ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, donanımlı akademisyen kadrosu, uygulamalı eğitim olanakları ve altyapısı ile dünyanın pek çok ülkesinden öğrencilerine dünya standartlarında tıp eğitimi vermeye devam ediyor.

Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu (World Federation of Medical Education -WFME); 1972’de Dünya Tıp Birliği’nin (World Medical Association, WMA), Dünya Sağlık Örgütü, bölgesel tıp fakülteleri ve Uluslararası Tıp Öğrencileri Dernekleri Federasyonu (IFMSA) ile güçlerini birleştirmesi ile kuruldu.

Tüm dünyada tıp eğitiminin ilke ve standartlarını belirleyen WFME, temel tıp eğitiminin akreditasyonu için küresel bir program da uyguluyor. WFME, ayrıca Dünya Tıp Okulları Rehberi’nin de eş editörlüğünü üstleniyor.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin, bütün dünyada tıp eğitiminin ilke ve standartlarını belirleyen Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu, WFME’ye akredite olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin, tıp eğitiminde, sadece KKTC ve Türkiye’nin değil dünyanın pek çok ülkesinin nitelikli hekim ihtiyacını karşılayan önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Başta Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan olmak üzere tüm akademik ve idari kadrolarımızın bu başarıda gösterdiği özveri, disiplin ve kararlılık için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Kısa süre önce Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin de ABD merkezli “Eczacılık Eğitimi İçin Akreditasyon Konseyi” (Accreditation Council for Pharmacy Education, ACPE) tarafından yürütülen uluslararası bağımsız akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak “akredite eczacılık fakültesi” unvanı aldığını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Fakültelerimizin, uluslararası kurumlardan aldıkları akreditasyonlar, taşıdığımız uluslararası üniversite kimliğini güçlendirmeye devam ediyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören geleceğin doktorlarının, çok kültürlü bir ortamda yetiştiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “KKTC’nin ilk tıp fakültesi olarak kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, bugüne kadar onlarca ülkeden yüzlerce mezun verdi. Mezunlarımız, dünyanın dört bir yanında mesleklerini icra etmeye devam ediyor” dedi.

“Tıp Fakültemiz; deneyimli akademik kadrosu, son teknolojik donanıma sahip laboratuvar altyapısı ve iki tıp fakültesi hastanesi ile tıp eğitiminde bölgenin en önemli merkezlerinden biri olarak eğitim veriyor” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu, WFME’nin fakültemizi akredite etmesi de bu yetkinliğimizin bir göstergesi” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin; çözüm odaklı, bilgili, dürüst, tıp ve evrensel etik değerlerine bağlı, öğrenmenin hayat boyu sürdüğüne inanan, insanlığa hizmeti amaç edinmiş hekimler yetiştirmeyi amaç edindiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, “Bu vizyonla, dünyanın pek çok ülkesinden gelen doktor adaylarını yetiştiriyoruz. Öğrencilerimize verdiğimiz eğitimin, evrensel sağlık standartlarına uygunluğu, tıp alanında önemli kurumlar tarafından tescillenmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.