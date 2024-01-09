YDÜ, sağlık eğitiminde dünya ile entegre

YDÜ’nün sağlık alanındaki bütün bölümleri İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı tarafından akredite edildi

Her alanda geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren Yakın Doğu Üniversitesi’nin Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı (MOHME) tarafından akredite edildi.

Gerçekleştirilen denetimlerin ardından, MOHME tarafından tüm sağlık bölümleri akredite edilen Yakın Doğu Üniversitesi, bakanlığın yayınladığı raporda, sağlık eğitimi için önerilen üniversiteler arasında yer aldı.

Dünyanın 143 ülkesinden öğrencileri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin yanı sıra pek çok ülke için sağlık profesyonelleri yetiştiren Yakın Doğu Üniversitesi, iki tıp fakültesi hastanesi ve diş hastanesi ile öğrencilerine güçlü bir uygulamalı eğitim olanağı sunuyor. Tıp, eczacılık ve diş hekimliği alanlarındaki öğrenci birlikleri de Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu (IFMSA), Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF) ve Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği (IADS) üyesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, sağladığı uluslararası eğitim ortamının yanında öğrencilerini dünya ile de entegre ediyor.

Dünyanın, pek çok kurumu tarafından akredite edilen Yakın Doğu Üniversitesi, MOHME tarafından akredite edilerek sağlık alanında uluslararası tanınırlığını yeni coğrafyalara da genişletmiş oldu.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tüm bölümleri ile İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı tarafından akredite edilmesinin, taşıdıkları uluslararası üniversite kimliğinin bir sonucu olduğunu vurguladı. Kısa süre önce Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin de ABD merkezli “Eczacılık Eğitimi İçin Akreditasyon Konseyi” (Accreditation Council for Pharmacy Education, ACPE) tarafından yürütülen uluslararası bağımsız akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak “akredite eczacılık fakültesi” unvanı aldığını da hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Fakültelerimizin, farklı ülkelerin kurumlarından aldıkları akreditasyonlar taşıdığımız uluslararası üniversite kimliğini güçlendirmeye devam ediyor” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Tüm akademik ve idari kadrolarımıza; özveri, disiplin ve kararlılıkla sürdürdükleri çalışmaları için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde geleceğin doktorları, diş hekimleri, eczacıları ve sağlık profesyonellerinin çok kültürlü bir ortamda eğitim aldığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Mezunlarımız, dünyanın dört bir yanında mesleklerini icra etmeye devam ediyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin deneyimli akademik kadrosu, son teknoloji donanıma sahip güçlü laboratuvar altyapısı, iki tıp fakültesi hastanesi ve diş hastanesi ile sağlık eğitiminde bölgenin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıktığını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı’nın sağlık alanındaki tüm fakülte ve yüksekokullarımızı akredite etmesi de bu yetkinliğimizin bir göstergesi” ifadesini kullandı.

