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THY’den KKTC’ye avantajlı uçuşlar

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THY, İstanbul ve Antalya çıkışlı KKTC seferlerinde, vergiler hariç 449 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak

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THY’den KKTC’ye avantajlı uçuşlar
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Antalya çıkışlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seferlerinde, vergiler hariç 449 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak avantajlı biletleri satışa sundu.
THY’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 12 Şubat ile 4 Nisan tarihleri arasında KKTC’ye, her şey dahil tek yön vergiler hariç 449 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.
Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye, THY’nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, THY’nin yurt içinde düzenlediği kampanyalara KKTC’yi de dahil ettiğini duyurdu.
Bakan Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uzun uğraşlar sonucunda elde edilen bu başarının önemine vurgu yaptı. 
Arıklı'nın paylaşımı şöyle:
“THY’den büyük jest
Uzun uğraşlarımız neticesi THY yurt içinde düzenlediği kampanyalara KKTC’yi de dahil etti. Buna göre;
Ercan - İstanbul, Antalya çıkış varış
8-9 Ocak satış 12 Şubat-4 Nisan uçuş
449 TL artı vergilerden başlayan fiyatlarla…
Bu kampanyaların arkası gelecek inşallah.”
 
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