Şehit Mehmet Eray İlkokulu'nda yeni derslikler yapılacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dersliklerin kasım ayında hizmete girmesi hedefleniyor.
Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Şehit Mehmet Eray İlkokulu’nu ziyaret edip zemin etüdü çalışmalarını yerinde inceledi.
Karavezirler, en kısa zamanda inşaata başlanmasını, kasım ayında dersliklerin eğitime hazır olmasını hedeflediklerini kaydetti.
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