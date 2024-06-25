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Şehit Mehmet Eray İlkokulu'nda yeni derslikler yapılacak

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Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla Şehit Mehmet Eray İlkokulu'na yeni derslikler yapılacak.

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Şehit Mehmet Eray İlkokulu'nda yeni derslikler yapılacak
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dersliklerin kasım ayında hizmete girmesi hedefleniyor.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Şehit Mehmet Eray İlkokulu’nu ziyaret edip zemin etüdü çalışmalarını yerinde inceledi.

Karavezirler, en kısa zamanda inşaata başlanmasını, kasım ayında dersliklerin eğitime hazır olmasını hedeflediklerini kaydetti.
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