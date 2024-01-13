“Okul binalarının raporları sır gibi saklanıyor”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, hükümetin okulların depreme karşı iyileştirilmesi konusunda hala daha tek bir adım atmadığı söyledi ve “Okul binalarının bina performans analiz raporları da sır gibi saklanıyor” dedi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), depremle ilgili atılması gereken adımlar konusunda Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı, hükümete iletilmek üzere mektup bıraktı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ve sendika üyelerinin yer aldığı basın açıklamasından konuşan Selma Eylem, hükümetin okulların depreme karşı iyileştirilmesi konusunda hala daha tek bir adım atmadığı ileri sürerek, “Okul binalarının bina performans analiz raporları da sır gibi saklanıyor” dedi.

Her gün saatlerce okul binaları içinde bulunan binlerce kişinin hayatını riske atmaya kimsenin hakkı olmadığını belirten Eylem, hükümete de seslenerek, ivedilikle yasal sorumlulukların yerine getirilmesi istedi.

Açıklamanın ardından Başkan Selma Eylem ve sendika üyeleri hükümete iletilmek üzere Başbakanlığa konuyla ilgili mektup bıraktı.

“İsias davası sürecinde bir kez daha hayatını kaybeden canlar için hepimizin yüreği sızladı. Yaşadıklarına şahit olduğumuz ailelerimizin üzüntüsü, feryadı, isyanı hepimizi yine derinden etkiledi” denilen mektupta bir velinin, Adıyaman’daki dava sürecinde “oğlumu deprem değil İsias öldürdü” ifadesine işaret etti.

“Deprem sonrası İsias otel için açıklanan bilirkişi raporunda, ruhsatsız kat ekleme, imar affından yararlanma, zemin etüt raporu olmaması, beton kalitesinin düşüklüğü, projeye uygun yapılmama gibi tespitler yapılmıştır. Kısacası otel binasının durumu, ne yazık ki yitirilen canlar sonucunu doğurmuştur” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Ülkemize baktığımızda, güneyde gerekli bütçe ayrılıp okullar açılmadan önce okul binalarının depreme karşı iyileştirmeleri tamamlanmıştır. Kuzeyde ise hala daha tek bir çivi çakılmamıştır. Ne İnşaat Mühendisleri Odası ne de Eğitim Bakanlığı okul binalarımızın bina performans analiz raporlarını açıklamakta, raporlar sır gibi saklanmaktadır. Geçen yıl boşaltılan okul binalarına bu yıl doldurulan öğrenci ve öğretmenlerimiz güvende mi, deprem olmadan dahi tavanı çöken, beton, sıva parçaları kopup düşen okullarımız güvenli mi değil mi bilmek hepimizin hakkıdır. Türkiye’de ve ara ara ülkemizde de depremler olmaya devam etmektedir. Her gün, saatlerce okul binaları içerisinde bulunan binlerce kişinin hayatını riske atmaya kimsenin hakkı yoktur, olmamalıdır. Halktan toplanan vergilerle oluşturulan bütçe yarı yarıya erimiştir. Aylardır hiçbir adım atılmamakta öğrenciler, öğretmenler, okul idarecileri ve okul çalışanları belirsizlik içerisinde bırakılmaktadır”

Mektupta Başbakan Ünal Üstel ve hükümet, okulların bina performans analiz raporlarını ve okul binalarının iyileştirilmesi, depreme dayanıklı hale gelmesi için ayrılan bütçeyi açıklamaya ve gerekli adımları atmaya çağırıldı.



