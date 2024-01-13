Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda

Kuzey Kıbrıs, Hollanda Turizm Fuarı’nda yerini aldı. Bakan Ataoğlu, fuarı ziyaret eden misafirlerin Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanı sıra, bakir kalmış yapısı ile ilgi çektiğini vurguladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, Hollanda’nın Utrecht şehrinde önceki gün başlayan ve 14 Ocak'a kadar sürecek Vakantiebeurs 2024 Hollanda Turizm Fuarı’nda yerini aldı.Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı fuarda, Ataoğlu’na Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdür Muavini Latif İnce ve KITSAB Başkanı Orhan Tolun eşlik ediyor.Ataoğlu, İnce ve Tolun, fuardaki yabancı acente ve tur operatörleri ile görüşmelerde bulundu.Jaarbeurs Kongre ve Sergi Merkezi’nde UTRECHT’de yer alan fuar, 4 gün boyunca turizm profesyonelleri ve ziyaretçilere açık olacak.Fuar, ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirirken, aynı zamanda dünyadaki tüm ülkelerin turizm profesyonellerinin tek alanda bir araya gelmesine olanak tanıyacak.Sektörel hacmin ve iş kalitesinin artırılması hedefiyle satın alma ve karar verme yetkisine sahip turizm profesyonellerinin B2B ikili görüşmelerle firmalarla iş birlikleri kurmaları, bölgesel kalkınmaya ve sürdürebilir turizme yönelik önemli anlaşmalara imza atmaları hedefleniyor.Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarda yaptığı açıklamada ülke ekonominin lokomotifi konumundaki turizmin daha da gelişmesi adına Hollanda pazarında olduklarını ve pandemi öncesindeki rakamları yakalamak için bu yıl fuara paydaşlarla birlikte daha fazla önem verdiklerini söyledi.Ataoğlu, Hollanda pazarının aradığı tüm kriterlere sahip ülke konumunda olunması nedeniyle ülkedeki özel ilgi turizminin ve turizm çeşitliliğinin daha iyi anlatılması için çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.Kuş gözlemi, yürüyüş yolları, dağcılık, kamp, karavan gibi yılın her ayında yapılabilecek faaliyet ve etkinliklere Kuzey Kıbrıs olarak sahip olunanlardan dolayı Akdeniz çanağında, en iyi destinasyona sahip olunduğunu ifade etti.Fuarı ziyaret eden misafirlerin Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanı sıra, bakir kalmış yapısı ile ilgi çektiğini belirten Bakan Ataoğlu, bu güzellikleri keşfetmek için taleplerin artarak gelmekte olduğunu belirtti.