Öğretmenlerden Gönyeli İlkokulu’nda online eğitim kararı

KTÖS, Gönyeli İlkokulu’nda 47 vaka olduğunu, temaslı öğrencilerin okula gelmeye devam ettiklerini açıkladı ve 6 Aralık Pazartesi gününe kadar eğitime online olarak devam etme kararı aldı



Gönyeli İlkokulu’nda vakalar arttı, Bakanlık eğitime ara vermedi ama KTÖS 6 Aralık tarihine kadar online eğitim yapma kararı aldı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okullar için Covid-19 tedbirlerini yeterince almadığı gerekçesiyle dün Gönyeli İlkokulu’nda eylem ve basın açıklaması yaptı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze eğitime devam etmesi için önerilerini sıralayan sendika, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okullara gönderdiği pandemi kılavuzunun yetersiz kaldığını savundu; Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile birlikte hazırlanan Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu’nun referans alınmasını istedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil okulların açıldığı Eylül ayından bu yana öğretmenlerin özveriyle görev yaptıklarını kaydederek, bugün birçok okuldan yeni vaka haberi aldıklarını, tedbirlerin yoksunluğundan dolayı evlerde, toplu taşımada ve okul dışından bu vakaların okullara taşındığını savundu.

Elcil, Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarını bir memurun sağlığına önem verdikleri kadar öğretmenlerin sağlığına da değer vermeye ve özen göstermeye çağırarak, Gönyeli İlkokulu’nda 46’sı öğrenci biri öğretmen olmak üzere 47 vaka bulunduğunu, temaslı öğrencilerin okula gelmeye devam ettiklerini, Eğitim Bakanlığı’yla Sağlık Bakanlığı’nın da topu birbirlerine attığını savundu.

Elcil ayrıca bir soruya karşılık, Sağlık Bakanlığı’nın artık ülkede kontrolü kaybettiğini ve şu an bir kaos ortamının yaşandığını iddia etti.

Gönyeli İlkokulu Müdürü ve KTÖS Okul Temsilcisi Rağıp Öztüccar da 760 öğrencinin öğrenim gördüğü ilkokulda, bugün 46 öğrenci ve 1 öğretmenin COVİD-19 pozitif olduğunu, okul öğretmenlerinin adeta filyasyon ekibi gibi hizmet verdiğini belirtti.

Sınıfları “A” ve “B” grupları olarak ikiye bölüp o şekilde eğitim verdiklerini anlatan Öztüccar, toplu taşımada bunun böyle olmadığını, çocukların yan yana seyahat etmesinden dolayı bulaşın artabileceğine işaret etti.

İrsen Küçük Ortaokulu’nda yaşanan pozitif vakalara işaret eden ve o okuldaki hasta çocukların kardeşlerinin Gönyeli İlkokulu’nda eğitime devam ettiğini belirten Öztüccar, her gün okuldaki vaka sayısının arttığını, iki hafta önce ilk vakalar çıkmaya başladığı zaman okulun genel bir taramadan geçirilmesini istediklerini fakat, gecikmeden dolayı hastalığın yayıldığını açıkladı.

KTÖS tarafından hazırlanan yazılı açıklamada ise vaka çıktığında devlet daireleri kapatılırken okulların önemsenmediği kaydedildi.

Öte yandan KTÖS, dün akşamüzeri yaptığı açıklamada Gönyeli İlkokulu’nda COVID-19 vakalarının artması nedeniyle, 6 Aralık Pazartesi gününe kadar eğitime online olarak devam edileceğini duyurdu.

KTÖS’ün açıklaması şöyle:

“Gönyeli İlkokulu'nda Covid19'dan etkilenip pozitif semptom gösteren 46 öğrenci ve bir öğretmen olmasına rağmen, Eğitim Bakanlığı seçim derdine düşerek okulun bir haftalık süre ile online eğitime geçmesi için, hiçbir adım atmamakta ısrar etmektedir.

Yaptığımız tüm uyarıları dikkate almayan ve güvensizlik dolayısı ile öğrencilerin yoğun bir devamsızlığının olduğu okulda, 6 Aralık Pazartesi gününe kadar online eğitime geçmeyip; çocukları, öğretmenleri ve okul çalışanlarını düşünmeden hareket eden, Eğitim Bakanlığı'nın bu tutumunu sorumluluktan kaçan bir anlayış olarak değerlendiriyoruz.

Eğitim Bakanlığı'nın önceliğinin çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği olmadığını ve öğretmenleri hiçe saydığını bir kez daha yaşayarak öğrenmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve okul çalışanlarının sağlığını koruma adına, yüksek vakaların yaşandığı Gönyeli İlkokulu'nda 6 Aralık Pazartesi gününe kadar eğitime online olarak devam edileceğini duyurur, velilerimizin çocuklarını online eğitim almaya yönlendirmelerini ve salgın tehlikesinin devam ettiği Gönyeli İlkokulu'na göndermemelerini vurgularız.

Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız istişarede, olmayan Sağlık Bakanlığı’nın mazeretleri arkasına saklanarak hareket ettiğini ve sendikamızla istişareden kaçındığını gözlemledik. Sağlık Bakanlığı dediğimiz yapı, kontrolü kaybetmiş ve salgını kendi haline terk etmiştir. Vakaların yüksek seyrettiği okullarda, hastalığın yayılmasını engellemek için belli kısa aralıklarla online eğitime geçilmesi gerekmektedir. Önlem alınmaması, yüz yüze eğitimin tamamen durmasını getirecektir. UBP-DP Hükümeti’ni gösterdiği ilgisizlikten dolayı şiddetle protesto eder, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve tüm toplumun sağlığını koruma adına gerekli eylemleri yapmaktan çekinmeyeceğimizi de vurgularız.



