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Güney’de aileler tepkili

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Güney’deki ilkokullarda dünden itibaren maske takmak zorunlu oldu. Karara karşı çıkan veliler, eylemlerini dün de sürdürdü

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Güney’de aileler tepkili
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Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ilk öğretime getirilen zorunlu maske kullanımı dünden itibaren uygulamaya girdi.
Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ailelerin maske kullanımına tepki göstermesini yorumlamasının istenmesi üzerine, ilgili kararın değiştirilmesine herhangi bir çerçeve bırakmaksızın, “alternatif çözüm, okulların kapatılması olurdu” ifadesini kullandı.
Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas ise okullarda yeteri kadar vakaların tespit edildiğini, Bakanlar Kurulu’nun, uzmanların önerileri üzerine bu kararları aldığına dikkati çekti.


Hacıpantelas önlerinde, “ya maske kullanılacağı ya da okulların kapanacağı” şeklinde iki seçeneğin bulunduğunu, kendilerinin ise tercih hakkını “maske kullanmadan” yana kullandıklarını belirtti.  
Öte yandan Alithia gazetesi, Baf bölgesindeki velilerin, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla önceki gün gösteri yaptığını yazdı.
Habere göre veliler, okullar için açıklanan tedbirlere tepki gösterdiler.
Güney Kıbrıs’ta pandemi nedeniyle okullarda alınan tedbirleri protesto etmek için veliler, eylemlerini Eğitim Bakanlığı ve bölge ofislerinde olmak üzere, dün de sürdürdü. İlk eylem, dün sabah Limasol’daki Eğitim Bakanlığı ofisi önünde gerçekleştirilirken veliler slogan atarak yolu kapattı. 
 
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