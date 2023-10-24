“Çocuklar adeta sokağa atıldı”

Öğrenci velilerinden Asya Vahip, adeta “sokağa atılan” çocukların güvenliğinden aceleye getirilen sağlıksız yiyeceklerden hiçbir veriye dayanmadan uzatılan eğitimden endişeli olduklarını söyledi

KTÖS’ün dünkü basın toplantısında söz alan öğrenci velilerinden Asya Vahip, velilerin bir imza kampanyası başlatarak “iş ola eklenmiş derslerin olduğu, bölük-pörçük eğitimi kabul etmediklerini” Bakanlığa ileteceğini vurguladı.

Vahip, geleceğin Kıbrıs’ını kuracak çocukların Bakanlığın deneme tahtası olmadığını, eğitimin paydaşlarına, eğitimin telafisinin olmadığını hatırlatmanın gerekmediğine inandıklarını dile getirdi.

Vahip, “bölük-pörçük” diye adlandırdıkları eğitimin sürdürülebilir olmadığını, iş yerlerinden zamansız ayrılan veliler nedeniyle iş yerlerinde de kayıplara neden olduğunu, ayrıca günde dört kez en yoğun trafiğe maruz kalan çocukların veriminin düştüğünü ifade etti.

Eğitimin yanında sağlıklı beslenme ve güvenliğin de çocukların ihtiyacı olduğunu belirten Vahip, söz konusu uygulamadan dolayı adeta “sokağa atılan” çocukların güvenliğinden de aceleye getirilen sağlıksız yiyeceklerden de hiçbir veriye dayanmadan uzatılan eğitimden de endişeli olduklarını söyledi.

Vahip, “Bizler veliler olarak, müfredatıyla, sağlıklı yiyeceği, yeterli sayıda hijyenik tuvaletleri, tavanından ‘sıva’larının dökülmediği binalarıyla, altyapısı tamamlanmış tam gün eğitimi talep ediyor, ama bu şekilde yemeksiz, binasız, öğretmensiz, iş ola eklenmiş derslerin olduğu, bölük pörçük eğitimi kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

