PGM’de dikkat çeken toplantı

Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileri, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda sahte reçete konusu ve ‘her zanlıya kelepçe’ konusu görüşüldü

Polis Genel Müdürlüğü’nde dün öğle saatlerinde dikkat çeken bir toplantı gerçekleştirildi. Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Saat 14.00 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık 45 dakika sürdü. Toplantıya meclisteki siyasi parti başkanlarının katıldığı dikkat çekerken YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın yurt dışında olmasından ötürü toplantıya katılmadığı belirtildi. Başbakan Ünal Üstel görüşme sonrasında “sadece genel konuları görüştük” demekle yetindi.

Elde edilen bilgilere göre toplantıda, sahte reçete konusu, polis karakollarındaki hücrelerin durumu ve “sahte reçete soruşturması” kapsamında gündeme gelen; “her zanlıya kelepçe konusunda aynı muamelenin gösterilmesi” konuları konuşuldu.

