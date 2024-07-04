ARUCAD özel yetenek sınavı ve mülakatları 26 Temmuz’da…

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), öğrenci adaylarına yönelik özel yetenek sınavı ve mülakat düzenleyeceğini bildirdi.

ARUCAD’dan yapılan açıklamada, adayların, ARUCAD’ın sunduğu yüzde 100’e varan burs imkanlarından yararlanmak için başvuruda bulunabileceği duyuruldu.



26 Temmuz’da yapılacak özel yetenek sınavı ve mülakatlara KKTC vatandaşları, 4 yıllık lise öğrenimini kesintisiz KKTC’de tamamlamış TC vatandaşı ve/veya KKTC liselerinden mezun uluslararası uyruklu öğrenciler başvurabilecek.



2024-2025 Akademik Yılı için başvuran adaylar, gerekli başvuru kriterlerini yerine getirdikleri takdirde yüzde 50, 75, 90 ve 100 burs kazanma imkanına sahip olacak.



Adaylar, Plastik Sanatlar, Seramik, Fotoğraf, Tekstil ve Moda Tasarımı, Arkeoloji, Film Tasarımı ve Yönetimi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Dijital Oyun Tasarımı, Modern Dans, Oyunculuk ve Ses Sanatları Tasarımı bölümlerine yönelik özel yetenek sınavları ve mülakatlara çevrimiçi olarak başvuruda bulunabilecek.



Adayların detaylı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi ve 0533 873 85 85 – 0533 820 21 83 numaralı WhatsApp hatlarından ulaşabileceği de ifade edildi.