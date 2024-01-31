Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı

Ülkede pazartesiden beri etkili olan yağışlı hava sürerken, bazı yollar halen trafiğe kapalı bulunuyor.

Polis Basın Subaylığı sabah 07.30 itibarıyla 4 yolun halen kapalı olduğunu bildirdi.

Girne ilçesinde, Geçitköy deresinin taşması nedeniyle, Çamlıbel - Girme ana yolu, Çamlıbel - Tepebaşı kavşağı ile Kayalar yolu kavşağı arasında trafik akışına kapalı bulunuyor.

Kayalar - Sadrazamköy ana yolu, yola toprak, çamurlu su ve akıllı taşların akması nedeniyle trafik akışına kapalı.

Gazimagusa ilçesinde, Atlılar - Yıldırım ana yolu yağmur suları nedeniyle kapatılırken, trafik akışı Akova – Yıldırım veya Alaniçi - Yıldırım ana yolundan sağlanıyor.

Yağmur sularının kapattığı bir diğer yol olan Muratağa - Sandallar ana yolu da halen kapalı bulunuyor. Bu güzergahın alternatifi olarak ulaşım Alaniçi -Muratağa ana yolundan sağlanıyor.

