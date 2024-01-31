Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı

Polis Basın Subaylığı sabah 07.30 itibarıyla 4 yolun halen kapalı olduğunu bildirdi.
Girne ilçesinde, Geçitköy deresinin taşması nedeniyle, Çamlıbel - Girme ana yolu, Çamlıbel - Tepebaşı kavşağı ile Kayalar yolu kavşağı arasında trafik akışına kapalı bulunuyor.
Kayalar - Sadrazamköy ana yolu, yola toprak, çamurlu su ve akıllı taşların akması nedeniyle trafik akışına kapalı.
Gazimagusa ilçesinde, Atlılar - Yıldırım ana yolu yağmur suları nedeniyle kapatılırken, trafik akışı Akova – Yıldırım veya Alaniçi - Yıldırım ana yolundan sağlanıyor.
Yağmur sularının kapattığı bir diğer yol olan Muratağa - Sandallar ana yolu da halen kapalı bulunuyor. Bu güzergahın alternatifi olarak ulaşım Alaniçi -Muratağa ana yolundan sağlanıyor.
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