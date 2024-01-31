Veteriner Hekimler Birliği ile YYK arasında protokol imzandı

500 sokak hayvanı yüzde 50 indirimli kısırlaştırılacak

Veteriner Hekimler Birliği ile Yayın Yüksek Kurulu (YYK) arasında, 500 sokak hayvanının kısırlaştırmasının yüzde 50 indirimli yapılması konusunda protokol imzalandı.



YYK basın bürosundan verilen bilgiye göre, protokol, Veteriner Hekimler Birliği ile Yayın Yüksek Kurulu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlandı.

Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Mustafa Erk ile YYK Sosyal İşler Komitesi Başkanı Hüseyin Gürlek, projenin hayata geçmesi için protokole imza koydu.

Anlaşma çerçevesinde, ülkenin belirli bölgelerinde yaşayan ve kısırlaştırılması elzem 500 sokak hayvanının sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için kısırlaştırma yönteminin yüzde 50 indirimli olarak yapılması sağlanacak.

