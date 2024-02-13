Tuzla’da yarın elektrik kesintisi olacak

Tuzla’da yarın yaklaşık 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle eski Tuzla köyüne ve Tuzla’nın girişindeki karting bölgesine yarın 09.00 -12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
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