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Çatalköy Sınır Sokak ve civarına yarın elektrik verilemeyecek

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Çatalköy Sınır Sokak ve civarına yarın elektrik verilemeyecek
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Çatalköy Sınır Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.


Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamada kesintinin 10:00-14:00 saatleri arasında olacağı belirtildi.
 
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