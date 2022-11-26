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Yeşil elbisesiyle büyüledi

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Yeşil elbisesiyle büyüledi

 
Geçtiğimiz yıl Eyes of Tammy Faye filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan ABD’li oyuncu Jessica Chastain, sırt dekolteli yeşil elbisesiyle göz doldurdu.
Yıldızlararası, Marslı ve Duyguların Rengi gibi yapımlarla tanınan Oscarlı oyuncu Jessica Chastain, yeni dizisi George and Tammy’nin Los Angeles’taki prömiyerine katıldı.
Michale Shannon ile kırmızı halıda yürüyen ödüllü oyuncu, şık görünümüyle dikkat çekti.
Neon yeşili halter kesim bir elbise tercih eden Chastain, son dönemlerin en iddialı görünümlerinden birini sundu.
Derin sırt dekoltesiyle ön plana çıkan elbise ABD’li tasarımcı Michael Kors imzası taşıyor.
Saçlarında düşük at kuyruğu modelini kullanan oyuncu, kızıl kahve tonlarında dumanlı bir göz makyajı tercih etti.
 
 
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