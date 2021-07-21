banner583
banner676
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
11 0
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
38 0
 
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
30 0
LTB Başkanı Harmancı, Türkiye'nin 5 büyük belediye başkanıyla görüştü
LTB Başkanı Harmancı, Türkiye'nin 5 büyük belediye başkanıyla görüştü
76 0
“Kendimi ülkemle evlenmiş gibi düşünüyordum”
“Kendimi ülkemle evlenmiş gibi düşünüyordum”
72 0
Hamilton 10 saniye cezasına rağmen kazandı
Hamilton 10 saniye cezasına rağmen kazandı
17 0
Cimnastikte hedef, 20 kulüp ve 10 bin çocuk
Cimnastikte hedef, 20 kulüp ve 10 bin çocuk
36 0
banner661
banner682

Ukrayna’da bomba paniği

banner476

Ukrayna’nın turistik şehirlerinden Lviv’deki havalimanında yapılan bomba ihbarı üzerine yolcular tahliye edildi.

banner666
Ukrayna’da bomba paniği

Ukrayna'da turistlerin en çok tercih ettikleri şehirlerden biri olan Lviv kentindeki havalimanında bomba ihbarı sebebiyle sıcak dakikalar yaşandı. Lviv Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, Lviv Uluslararası Havalimanı'ndaki çalışanların ve yolcuların bomba ihbarı sebebiyle güvenli bir bölgeye tahliye edildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “Güvenlik güçleri, bomba ihbarını değerlendirmek üzere havalimanında çalışmalarına başladı. Bu nedenle çalışanların ve yolcuların güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştirildi. Havalimanı binası ve çevresinde geniş çaplı bomba araması başlatıldı” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise bomba ihbarının yerel saatle 09.25 sularında polis merkezine yapıldığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.