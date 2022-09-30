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Ukrayna'da sivil konvoya füze saldırısı: 23 ölü, 28 yaralı

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Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivil araç konvoyuna yönelik düzenlenen füze saldırısında 23 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı

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Ukrayna'da sivil konvoya füze saldırısı: 23 ölü, 28 yaralı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzalamasından saatler sonra saldırı meydana geldi.


Ukrayna'da sivil konvoya füze saldırısı: 23 ölü, 28 yaralı - 2

Gece saatlerinde Rusya ile Ukrayna orduları arasında yaşanan çatışmalar sırasında Rus tarafından fırlatıldığı öne sürülen bir füzenin sivil konvoya isabet ettiği belirtildi.


Ukrayna'da sivil konvoya füze saldırısı: 23 ölü, 28 yaralı - 3

Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın gerçekleştirdiği saldırıda ilk belirlemelere göre 23 sivilin öldüğünü, 28 kişinin ise yaralandığını söyledi.


Ukrayna'da sivil konvoya füze saldırısı: 23 ölü, 28 yaralı - 4

RUSYA UKRAYNA'YI SUÇLADI

Bölgedeki sivillerin yeni bir saldırı ihtimaline karşı güvenli noktalara sevki için çalışmalara başlandığı açıklandı. Rus yetkililer ise, saldırıyı Ukrayna tarafının gerçekleştirdiğini iddia etti.


Ukrayna'da sivil konvoya füze saldırısı: 23 ölü, 28 yaralı - 5

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’yı topraklarına katmak için bugün bir kararname imzalaması bekleniyor.


Ukrayna'da sivil konvoya füze saldırısı: 23 ölü, 28 yaralı - 6
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