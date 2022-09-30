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İran'da tutuklama dalgası devam ediyor

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İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor

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İran'da tutuklama dalgası devam ediyor
 

 İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, önceki günlerde sosyal medya hesaplarından gösterileri teşvik eden paylaşımlar yapan Persepolis takımının ve milli futbol takımının eski oyuncusu Mahini, adli makamların kararıyla tutuklandı.


İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor - 2

İranlı yetkililer, Mahini'nin sosyal medya hesaplarından asılsız söylentiler paylaştığını ve insanları ülke yönetimi aleyhindeki protestolara katılmaya teşvik ettiğini iddia ediyor.


İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor - 3

Öte yandan Mahsa Emini'nin cenaze töreniyle ilgili haberi yayınlayan gazeteci Elahe Muhammedi'nin de tutuklandığı bildirildi.


İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor - 4

Muhammedi'nin avukatı Muhammed Ali Kamfiruzi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Hem Mihen gazetesi muhabiri Elahe Muhammedi'nin tutuklandığını duyurdu.

Kamfiruzi, Muhammedi'nin, Sakkız şehrine giderek Mahsa Emini'nin cenazesiyle ilgili haberi hazırlayan gazeteci olduğunu aktardı.


İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor - 5

MAHSA EMİNİ'NİN ÖLÜMÜ SONRASINDAKİ PROTESTOLAR VE TUTUKLAMA DALGASI

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.


İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor - 6

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde gösteriler başlamıştı.


İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor - 7

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de gayriresmi rakamlara göre, şiddete dönüşen gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

 


İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor - 8

Yetkililer henüz gösterilerdeki can kayıplarıyla ilgili kesin bilgileri paylaşmadı.


İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor - 9

Olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye atan" göstericilere yönelik gözaltı ve tutuklama dalgası başlattı.

Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, toplam gözaltı sayısının 2 bini bulduğu tahmin ediliyor.


İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor - 10

Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei de 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, sokağa çıkan herkesin suçlu olmadığını ve yalnızca kamu güvenliğini tehdit eden kişilere karşı yargının harekete geçeceğini söylemişti.

İran'ın merhum Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi de 27 Eylül'de "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.


İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor - 11

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesine göre, protestoların başlangıcından bu yana 20 gazeteci gözaltına alındı. Emini'nin komada olduğu sırada hastaneye giderek durumunu kamuoyuna duyuran Şark gazetesi çalışanı Nilüfer Hamidi de tutuklandı.

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