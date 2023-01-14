Taliban ‘süper spor otomobil’ üretti

Nüfusun yarısından fazlasının yardıma muhtaç durumda olduğu Afganistan’da Taliban yönetimi ilk yerli otomobilin üretildiğini duyurdu. Süper spor görünümlü otomobilin, aslında standart bir sedan araç motoruna ve alt yapısına sahip olduğu iddia ediliyor

Taliban Afganistan’ın ilk yerli otomobilini ürettiğini duyurdu.

Spor otomobile ‘Mada-9’ ismi verildi. Bir yılı aşkın bir süre önce ülkede kontrolü ele geçiren Taliban’ın üst düzey yöneticileri otomobilin üretilmesinin bir onur olduğunu söyledi. Yapılan açıklamaya göre; “Afganistan Teknik ve Meslek Enstitüsü” tarafından tasarlanan otomobilin geliştirilmesinde 30 mühendis çalıştı.

Ancak süper spor görünümlü otomobilin motor ve bir çok parçasının Toyota Corolla’ya ait olduğu öne sürüldü. Taliban yetkilileri ise yapılan modifikasyonlar sayesinde aracın standart bir sedandan çok daha hızlı olduğunu iddia etti. Ayrıca araca ilerleyen dönemde elektrikli bir güç aktarma organı da ekleneceği belirtildi.

