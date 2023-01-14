14 milyon poundluk çalıntı lüks araç ve parça ele geçirildi

Londra’nın doğusundaki Essex bölgesinin polis teşkilatı, son bir yılda 14 milyon Sterlin değerinde ülke dışına gönderilmek üzere parçalanmış lüks otomobil ele geçirdi

İngiltere’nin resmi verilerine göre, 2022 yılında İngiltere’de 58 bin 82 araç çalındı. Bu, günde 159, haftada ise 1113 aracın çalındığı anlamına geliyor.

Londra’nın doğusundaki Essex bölgesinin polis teşkilatı, son bir yılda 14 milyon Sterlin değerinde ülke dışına gönderilmek üzere parçalanmış lüks otomobil ele geçirdi. Aralarında Range Rover marka lüks araçların da bulunduğu 600’den fazla araç, konteynerlerde ikiye bölünmüş, tampon, direksiyon ve far gibi parçaları da konmuş halde bulundu. Essex Polisi, araçların birçoğunun sipariş üzerine çalındığı ve İngiltere dışında yüksek fiyatlara satıldığını açıkladı.

İSTİKAMET DUBAİ

Üç kişiden oluşan çalıntı otomobil ekibi, 14 milyon Sterlin değerinde 626 çalıntı araç ve otomobil parçası ele geçirirken, bunun bir önceki yıla göre yüzde 30’luk artış anlamına geldiği kaydedildi. Parçalanmış araç ve parçaların Dubai’ye gitmek üzere olan bir konteynerde ele geçirildiği vurgulandı. Bulunan araçlar arasında Ocak 2021’de ele geçirilen 350 bin Sterlin değerindeki Rolls-Royse’un Dawn modeli bir otomobil de vardı. Ekip üyesi Paul Gerrish, “Çok kârlı bir piyasa olduğu için vakalar çoğalıyor. Dubai’ye gitmek üzere olan birkaç konteyneri bulduk” dedi.

