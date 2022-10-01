Spikerin prezervatif çözümü olay oldu





ABD'nin güneyini etkisi altına alan Ian Kasırgası bölgede endişe yaratmaya devam ederken bir muhabirin haber sunarken kullandığı malzeme sosyal medyada gündem oldu



ABD’nin güneyini etkisi altına alan ve bölgede panik yaratan Ian Kasırgası etkisini bölgede genişletirken, sosyal medya kasırgayı anbean görüntüleyen ve olay yerinden haber yapan NBC2’de görevli muhabir Kyla Galer gündem oldu.

Yoğun yağış ve fırtına altında haber yapmaya çalışan Galer, üzerine zimmetli mikrofonun sudan ve olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için dikkat çekici bir yöntem buldu. Galer, mikrofonun bozulmaması için kamera karşısına çıkarken mikrofonu bir prezervatife sardı. Kamera karşısına bu şekilde geçen Galer’in görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Bir kullanıcı, “NBC2, Ian Kasırgası’nı güvenli bir şekilde aktarıyor” yorumunu yaparken, “NBC’deki kadın muhabir prezervatifle kaplanmış bir mikrofonla kamera karşısına çıktı” ifadesini kullandı. Sosyal medyada Galer gündem olurken, genç gazeteci sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Galer, “Burada gördüğünüz gerçekten de düşündüğünüz şey. Bu prezervatif ekipmanımı korumaya yardımcı oluyor. Bu cihazların ıslanmaması çok önemli. Ayrıca çok da rüzgar var ve bunu yapmamız gerekiyordu” dedi.

