Sizin Dünyanız: Nalan Gezdigeldi

Bugünkü konuğum açık sözlü olduğu kadar adil, merhametli olduğu kadar hırslı bir kadın... Müşteri temsilcisi Nalan Gezdigeldi...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Adalet.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Yine de mutlaka çalışırdım fark etmez çalışmadan oturamazdım.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

İş saati iş eve gelince ev işleri aslında hep meşguliyet.







KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Haksızlık.



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Bir iyiliğe karşı kendimi hep borçlu hissetmem.



EN BÜYÜK SEVİNCİM.

Kızlarım.







HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Babamın aniden rahmetli olması ölümü bilmek bir tek ölüme çare yok.



BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Hayat o kadar yoğun ve hızlı ki son zamanlarda kitap okumak için maalesef fırsat bulamıyorum.



EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Ahmet Kaya şarkıları.







EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

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KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Çikolata.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Elbiseler.







BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Papatya ve arpa çiçekleri.



KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Başladığım her işi kusursuz eksiksiz zararsız tamamlama hırsı.



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Açık sözlülük.







OLMASA DA OLUR...

Çevredeki bir çok insan.



OLMAZSA OLMAZ...

Kızlarım.



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Fırın makarnası.







HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Sessiz mücadele gerektirmeyen mevsimi hep ilkbahar olan bir dünya.



AŞK BENİM İÇİN...

Evlat demek.



ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Atatürk.







GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Cennet.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

İki katlı, büyük sürme camları olan camları balkona açılan bir ev.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Allah’ım beni kimseye muhtaç etmesin, çocuklarımı da iyi insanlarla karşılaştırsın.







