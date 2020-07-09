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‘Salgının kalbinde 4.5 ay sonra bir ilk

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İtalya'da 'salgının kalbi' olarak gösterilen Bergamo'daki Papa Giovanni XXIII Hastanesi'nde 4.5 ay sonra bir ilk yaşandı. Hastanede corona virüsü hastası kalmadı

‘Salgının kalbinde 4.5 ay sonra bir ilk

Avrupa’da corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya’da tarihi bir gün yaşandı. Salgının ilk aylarında rekor üstüne rekor kıran ve herkesin gelişmeleri endişeyle takip ettiği ülkeden sevindirici bir haber geldi.

‘Salgının kalbi’ olarak gösterilen Bergamo şehrindeki Papa Giovanni XXIII Hastanesi’nde 4.5 ay sonra bir ilk gerçekleşti.

Hastanede 23 Şubat’tan bu yana ilk kez tedavi gören corona virüsü vakası olmadığı duyuruldu.

Worldometers’ın verilerine göre İtalya’da bugüne dek 242 bin 149 vaka ve 34 bin 914 can kaybı kayıtlara geçti.

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