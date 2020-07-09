Sertoğlu’ndan futbolculara sözleşme desteği

Kaan Güder başkanlığındaki KKTC Futbolcular Derneği yönetim kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili olarak Futbolcular Derneğinden şu açıklama yapıldı:

“Yönetim kurulumuz, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret ederek, Bir süredir üzerinde çalıştığımız futbolcu sözleşmesi hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Çok olumlu geçen toplantıda sayın Hasan Sertoğlu bizlere destek çıkacağını belirtti. Sözleşmelerle ilgili görüşmek üzere bir sonraki durağımız Kulüpler Birliği ile olacaktır. Detaylı açıklamaları bu görüşmeden sonra kamuoyu ile paylaşacağız.”