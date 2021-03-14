Şahin: Corona virüsü en kötüsü değil

Prof. Dr. Uğur Şahin, corona virüsü salgınıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Corona virüsünün dünyayı bekleyen en kötü salgın olmadığını söyleyen Şahin, gelecekte daha yıkıcı pandemilere karşı tüm dünyayı üç ay içinde aşılayacak kapasitede aşı üretmek için hazır olmak gerektiğini vurguladı

Corona virüsü salgını etkisini tüm hızıyla sürdürürken, dünya genelinde can almaya devam ediyor. Worldometers’ın verilerine göre toplam vaka sayısı 119.6 milyon, toplam can kaybı ise 2.6 milyona ulaştı.

Pfizer ile yaptığı ortaklık ile onay alan ilk corona virüsü aşısını geliştiren BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD merkezli Bloomberg’e açıklamalarda bulundu.

Aşıların eşit dağıtımı ve üretim kapasiteleri dünya kamuoyunda sıkça tartışılırken, Şahin de bu duruma değindi. Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 yıl önce pandemi ilan ettiği corona virüsünün, dünyayı gelecekteki durumlara karşı hazırladığını savundu.

ÜÇ AY İÇİNDE AŞILAMALIYIZ



Corona virüsünün karşılabilecek en kötü salgın olmadığını belirten Prof. Dr. Şahin, gelecekteki pandemilerin çok daha yıkıcı olabileceğini, hazır olmanın bu noktadaki en kritik konu olduğunu vurguladı. Dünyanın hala aşı dozlarına ulaşmayı beklediğini söyleyen Şahin, “İlaç üreticileri ve hükümetlerin amacı, aşı geliştirildikten sonra tüm dünyayı üç ay içinde aşılayabilecek bir üretim kapasitesine ulaşmak olmalıdır” dedi.

YETERLİ KAPASİTE YOKTU



Prof. Dr. Şahin, “Dünya üzerindeki nüfusa yetecek kadar doz üretecek kapasiteye sahip değildik. Bunun değişmesi gerekiyor. Yalnızca hızlıca aşı geliştirmek için değil, yeterli aşı üretmek için de hazır olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gerek üretim kapasitesinde yaşadığı sıkıntılar, gerek yan etkilerle ilgili endişeler nedeniyle AstraZeneca aşısı Avrupa’daki teslimatlar konusunda geriye düştü. Bu noktada Pfizer-BioNTech aşısı bir kez daha ön plana çıktı. Pfizer-BioNTech’in yılın ikinci çeyreğinde AB’de 400 milyon doz aşıda pay sahibi olması bekleniyor.

2022’DE HEDEF 3 MİLYAR DOZ



Avrupa nüfusunun yüzde 7’si, ABD nüfusunun ise yüzde 19’u en az 1 doz aşı olmuş durumda. Şahin, aşı üreticilerinin gelecek yıl tüm dünyaya yetecek dozu sağlayacağını düşünüyor. Pfizer-BioNTech’in 2022 için koyduğu yıllık hedef 3 milyar doz olarak öne çıkıyor. Ortaklıklara açık olduğunu belirten Şahin, “Ancak sadece onlara bağlı kalamayız” diye konuştu.