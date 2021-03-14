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Küçük Emine yardım bekliyor

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Küçük Emine yardım bekliyor
İnönü sakini Benli aisenin 4 yaşındaki çocukları Emine Benli'nin beyninde tümör oluşması nedeniyle perşembe günü Türkiye'de Acı Badem Hastanesi'nde ameliyat olacak.
Benli ailesinin gücünün yetmediği için aile yakınları ve akrabaları bir yardım kampanyası başlatması nedeniyle sosyal medya üzerinden destek kampanyaşı başlatıldı.
Konuyla ilgili aile yakınları ve Benli ailesinin dostları tarafından başlatılan kampanya duyurusu şöyle:
"Acil Duyuru 4 yaşındaki Emine Benli için yardim bekliyoruz minik yavrumuzun başında tumor oluşmuş acil ameliyet olması için para topluyoruz, lutfen duyarli olun. Parayi bize ya elden yada baknka hesap numarasına yatirabilirsiniz
İletişim : 05338752788 Tr330003200000000068449899 Neval Benli TEB Bank.
Dualarınızı ve yardımınızı bekliyoruz."
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