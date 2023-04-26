Rusya'dan Ukrayna'nın doğusuna hava saldırısı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise yaralandığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın, Harkiv'in doğusundaki Kupyansk kentine düzenlediği hava saldırısında bir kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Zelenski, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiğini ve enkaz altında hala insanların bulunduğunu sözlerine ekledi.

Zelenski, "Merhumun yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu savaş suçlarını işleyenler mutlaka adalet önüne çıkarılacak." dedi.

Diğer taraftan, Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna’nın Sivastopol’de insansız deniz araçlarıyla Rus Karadeniz Filosu’na yönelik saldırısının garantileri ihlal ettiğini ve Karadeniz Tahıl Anlaşması’nın uzatılmasını tehlikeye attığını duyurdu.

