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10 anketin ortalamasına göre Kılıçdaroğlu önde

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Türkiye’de seçime artık günler kala anket şirketlerinin nisan ayı ortalaması şekillendi. 10 araştırma şirketinin ortalamasına göre yarışı önde götüren isim Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. 10 firmadan 9'una göre ise seçimin ilk turda bitmesi zor

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10 anketin ortalamasına göre Kılıçdaroğlu önde
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Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala kamuoyu araştırma firmaları anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.
Euronews'in aktardığına göre, Nisan ayında anket açıklayan 10 anket şirketinin (Metropoll, Gezici, ORC, ALF, Optimar, SONAR, MAK; Aksoy, AR-G, Yöneylem) ortalamasında sonuçlar oldukça dikkat çekici.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra 10 anketin ortalamasına göre, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,5'le yarışı önde götüren isim.
Ortalamaya bakıldığında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 44,4'te.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yüzde 6 oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 2,2’de gözüküyor.
Anket yapan 10 firmadan sekizinde Kemal Kılıçdaroğlu önde giderken iki ankette (Optimar ve SONAR) Erdoğan ilk sırada.
10 anketten dokuzu ayrıca seçimin ikinci tura kalacağını gösteriyor. Sadece Optimar anketinde seçim ilk turda bitiyor.
 
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