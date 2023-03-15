Pakistan'da çatışmalar sürüyor: İmran Han destekçileri polise engel oldu

Pakistan'da polis bir kez daha Eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak istedi. Han'ın destekçileri engel oldu. Ardından eski başbakan, hakkındaki davaların 18 Mart'taki duruşmasına katılacağına yönelik belge imzaladı.

İçişleri Bakanı dün Han'ın hakkında açılan davalara katılmadığı için gözaltına alınacağını duyurdu. Bu açıklamadan sonra polis, eski başbakanın Lahor'daki evine gitti. Burada, günlerdir Han'ın gözaltına alınmaması için nöbette olan yüzlerce kişiyle, polis arasında çatışma çıktı.

Güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Ancak polis, yüzlerce kişi tarafından kurulan barikatı aşmakta başarısız oldu. Bölgeden çekilmek zorunda kaldı.

Bu süreçte sosyal medya hesabından video mesaj yoluyla seslenen Han, "Ben öldürülsem veya hapse de atılsam gerçek özgürlük mücadelesine devam edin." dedi.



Olayların ardından eski başbakan, 18 Mart'ta mahkemeye çıkacağını taahhüt eden bir belge imzaladı.

Lahor’daki çatışmalarda şu ana dek 33 polis yaralandı, çok sayıda gösterici de gözaltına alındı.

Zaman Park bölgesinde ikamet eden Han’ın evinin çevresine polise ek olarak paramiliter birlikler de gönderildi.

"GERÇEK MERMİ KULLANILDI" İDDİASI

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, polisin tazyikli su fışkırtma aracı kullandığını ve evine göz yaşartıcı gaz fırlattığını belirtti.

Han, kendisinin hapse gönderilmek istendiğini ve eski Başbakan Navaz Şerif’in hakkındaki yargı kararlarının temizlenip onun ülkeye getirilmeye çalışıldığını iddia etti.

Güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığını savunan Han, Twitter'dan boş kovan fotoğrafları paylaştı.

Han, hükümetin gerçek niyetinin kendisinin yakalanması ve öldürülmesi olduğunu öne sürdü.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSAN 2022'DE DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyeleri satmak ve bir kadın yargıcı tehdit etmekle suçlanıyor.